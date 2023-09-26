В Венгрии посадили украинского капитана судна после смертельной аварии на Дунае

Венгерский суд посадил на пять лет украинца Юрия Чаплинского, капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, который в 2019 году столкнулся с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли 28 человек.

Источник: "Европейская правда", BBC

Детали: Во время ливня в мае 2019 года судно "Русалка", на борту которого находились южнокорейские туристы, затонуло за считанные секунды после аварии.

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Катастрофа стала худшей за последние 30 лет на Дунае.

Украинский капитан круизного лайнера Viking Sigyn Юрий Чаплинский отрицал свою вину, но был признан виновным в грубой халатности. Ожидается, что Чаплинский подаст апелляцию.

Венгерские прокуроры заявили в суде в марте 2020 года, что Чаплинский не уделил достаточного внимания и не сосредоточился на управлении кораблем в течение нескольких минут во время ливня.

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"Он не почувствовал присутствия "Русалки", не выходил на связь и не подавал аварийных звуковых сигналов", – заявил в суде прокурор Миклош Новаки.

Круизный лайнер Viking Sigyn столкнулся с туристическим катером, когда оба судна проходили под будапештским мостом Маргит.

Семеро из 35 человек, находившихся на борту, были спасены, несколько тел были быстро найдены, но другие были снесены рекой или заблокированы внутри лодки.

25 из погибших были южнокорейцами. Капитан и член экипажа "Русалки" также погибли.

Только семь корейских пассажиров выжили в аварии, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Чаплинский, который находится под стражей с 2019 года, заявил суду, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.

"Я ни на минуту не могу избавиться от воспоминаний об этой страшной трагедии, не могу спать, и думаю, что с этим мне придется жить до конца жизни", – сказал он.

Суд в то же время оправдал 68-летнего мужчину по обвинению в неоказании помощи.