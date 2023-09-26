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На Київщині викрили "благодійників", які переправили до ЄС понад 70 чоловіків

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 26 вересня 2023, 13:39
На Київщині викрили благодійників, які переправили до ЄС понад 70 чоловіків
фото поліції

На Київщині викрили громадську організацію, яка за гроші переправляла чоловіків призовного віку за кордон через "Шлях".

Джерело: пресслужба Броварського районного управління поліції, пресслужба Київської обласної прокуратури

Деталі: Поліція повідомляє, що з березня 2022 року з метою "благодійної допомоги" 44-річна жителька столиці організувала так звану громадську організацію та допомагала чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон. Зловмисники вносили неправдиві дані клієнтів до бази "Шлях", що надавало право на незаконний перетин держкордону.

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За даною схемою вони встигли переправити до країн ЄС понад 70 чоловіків, які підлягають мобілізації. Прокуратура уточнює, що з них понад 27 осіб не повернулись в країну. Вартість послуги для однієї людини становила від 900 до 4000 доларів США.

Також прокуратура повідомляє, що організаторка є діючим адвокатом і повністю координувала роботу двох співробітників ГО, яких залучила до схеми.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бланки заяв від "волонтерів", документи, списки громадян із зазначенням суми сплачених коштів та інші речові докази.

ВІДЕО ДНЯ

Трьом учасника схеми повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення  через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Теми: Київська областьблагодійністьволонтериухилянти
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