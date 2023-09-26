На Киевщине разоблачили "благотворителей", которые переправили в ЄС более 70 мужчин

На Киевщине разоблачили общественную организацию, которая за деньги переправляла мужчин призывного возраста за границу через "Шлях".

Источник: пресс-служба Броварского районного управления полиции, пресс-служба Киевской областной прокуратуры

Детали: Полиция сообщает, что с марта 2022 года с целью "благотворительной помощи" 44-летняя жительница столицы организовала так называемую общественную организацию и помогала мужчинам призывного возраста незаконно пересекать границу.

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Злоумышленники вносили ложные данные клиентов в базу "Шлях", что давало право на незаконное пересечение госграницы.

Также известно, что по данной схеме фигуранты успели переправить в страны ЕС более 70 мужчин, подлежащих мобилизации. Прокуратура уточняет, что из них более 27 человек не вернулись в страну. Стоимость услуги для одного человека составляла от 900 до 4000 долларов США.

Также прокуратура сообщает, что организатор является действующим адвокатом и полностью координировала работу двух сотрудников ОО, которых привлекла к схеме.

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Во время обысков правоохранители изъяли бланки заявлений от "волонтеров", документы, списки граждан с указанием суммы уплаченных средств и другие вещественные доказательства.

Трем участника схемы сообщено о подозрении по фактам незаконной переправки через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.