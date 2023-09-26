Вибух на магістральному газопроводі стався в Полтавській області
Вівторок, 26 вересня 2023, 14:23
У Лубенському районі Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram, ДСНС
Деталі: За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.
Реклама:
На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави.
Лунін запевнив, що ситуація є контрольованою.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: За даними ДСНС, розгерметизація підземного газопроводу високого тиску виникла о 13:00. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск у газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.
Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.