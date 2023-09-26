Вибух на магістральному газопроводі стався в Полтавській області

У Лубенському районі Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram, ДСНС

Деталі: За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.

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На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави.

Лунін запевнив, що ситуація є контрольованою.

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Оновлено: За даними ДСНС, розгерметизація підземного газопроводу високого тиску виникла о 13:00. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск у газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.



Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.