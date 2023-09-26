Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вибух на магістральному газопроводі стався в Полтавській області

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 14:23
Вибух на магістральному газопроводі стався в Полтавській області
фото з ТГ Луніна

У Лубенському районі Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram, ДСНС

Деталі: За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.

Реклама:

На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави.

Лунін запевнив, що ситуація є контрольованою.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними ДСНС, розгерметизація підземного газопроводу високого тиску виникла о 13:00. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск у газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.

Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.

Теми: Полтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Полтавська область
Обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла
До 31 зросла кількість поранених від удару по Кременчуку – ОВА
Російська ракета влучила в цивільний об'єкт Кременчука, є загиблий та 15 поранених – ОВА
Останні новини
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: