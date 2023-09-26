Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Полтавской области

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 14:23
Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Полтавской области
фото из ТГ Лунина

В Лубенском районе Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.

Источник: председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, ГСЧС

Детали: По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе.

Реклама:

На месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы.

Лунин заверил, что ситуация является контролируемой.

ВИДЕО ДНЯ

По данным ГСЧС, разгерметизация подземного газопровода высокого давления возникла в 13:00. Обслуживающий персонал перекрыл промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на данном участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет.

Горения газа не наблюдается. Количество абонентов, которые остались без газоснабжения, уточняется.

Темы: Полтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Полтавская область
Обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло
До 31 выросло количество раненых от удара по Кременчугу – ОВА
Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибший и 15 раненых - ОВА
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: