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Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Полтавской области

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 14:23
Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Полтавской области
фото из ТГ Лунина

В Лубенском районе Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.

Источник: председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, ГСЧС

Детали: По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе.

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На месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы.

Лунин заверил, что ситуация является контролируемой.

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По данным ГСЧС, разгерметизация подземного газопровода высокого давления возникла в 13:00. Обслуживающий персонал перекрыл промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на данном участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет.

Горения газа не наблюдается. Количество абонентов, которые остались без газоснабжения, уточняется.

Темы: Полтавская область
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