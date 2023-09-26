Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Полтавской области
Вторник, 26 сентября 2023, 14:23
В Лубенском районе Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.
Источник: председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, ГСЧС
Детали: По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе.
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На месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы.
Лунин заверил, что ситуация является контролируемой.
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По данным ГСЧС, разгерметизация подземного газопровода высокого давления возникла в 13:00. Обслуживающий персонал перекрыл промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на данном участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет.
Горения газа не наблюдается. Количество абонентов, которые остались без газоснабжения, уточняется.