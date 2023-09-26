Насосна станція на Десні під час війни: ексглава Київводоканалу привласнив 65 мільйонів

Ексочільника Київводоканалу підозрюють у привласненні майже 65 млн грн. Посадовець повинен був зайнятись передислокацією плавучої насосної станції на Десну, щоб забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій, але ці роботи не виконали.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Дослівно СБУ: "Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання коштів з бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни.

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Зловмисником виявився колишній гендиректор ПрАТ "АК "Київводоканал", який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував на посаді.

Тоді він разом зі спільниками привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.

Там вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва.

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Таким чином обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону".

Деталі: За даними слідства, плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню.

Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни.

Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь.

Експертиза підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації за цільовим призначенням.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявлили фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

Наразі колишньому гендиректору Київводоканалу повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У серпні 2023 року двом спільникам фігуранта ˗ керівникам Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Департаменту муніципальної безпеки КМДА ˗ було повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 ККУ (службова недбалість).