Насосная станция на Десне во время войны: экс-глава Киевводоканала присвоил 65 миллионов

Экс-главу Киевводоканала подозревают в присвоении почти 65 млн грн. Чиновник должен был заняться передислокацией плавучей насосной станции на Десну, чтобы обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий, но эти работы не выполнили.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Дословно СБУ: "Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения средств из бюджета Киева, которые предназначались на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в городе во время войны.

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Злоумышленником оказался бывший гендиректор ЧАО "АК "Киевводоканал", который в начале полномасштабного вторжения РФ находился в должности.

Тогда он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.

Там она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева.

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Таким образом оборудование должно было обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий на территории столичного региона".

Детали: По данным следствия, плавучая насосная станция была неисправной и технологически не подлежала транспортировке.

Для того, чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны.

На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее "транспортировку" были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень.

Экспертиза подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов обнаружили финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Сейчас бывшему гендиректору Киевводоканала сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В августе 2023 года двум сообщникам фигуранта ˗ руководителям Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры и Департамента муниципальной безопасности КГГА ˗ было сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность).