У партії Шольца вважають, що без змін в самому ЄС, Україна не приєднається до союзу до 2029 року

Головна кандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Катаріна Барлі заявила, що без змін в Європейському Союзі, не очікує вступу України до ЄС під час наступної виборчої каденції Європарламенту до 2029 року.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Spiegel

Деталі: "Якщо ми нічого не змінимо в Європейському Союзі, я не бачу, що це станеться", – сказала Барлі.

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Втім, вона додала, що зараз немає сенсу називати конкретні цифри.

"Ми повинні думати не тільки про Україну, а й про Європейський Союз, який також повинен бути здатний прийняти цю країну", – підкреслила Барлі.

Вона наголосила, що Україна – дуже велика країна. Політик СДПН зазначила: лише аграрний сектор України настільки великий, що, виходячи з нинішніх правил, сільськогосподарські субсидії ЄС зможуть отримати лише вона та ще одна країна Євросоюзу.

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"Ми повинні змінитися, якщо ми хочемо приймати такі країни, як Україна", – заявила Барлі.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина раніше заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ до Європейського Союзу все одно почнуться.

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.