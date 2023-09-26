Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У партії Шольца вважають, що без змін в самому ЄС, Україна не приєднається до союзу до 2029 року

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 15:55
У партії Шольца вважають, що без змін в самому ЄС, Україна не приєднається до союзу до 2029 року
Фото: Delfi

Головна кандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Катаріна Барлі заявила, що без змін в Європейському Союзі, не очікує вступу України до ЄС під час наступної виборчої каденції Європарламенту до 2029 року.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Spiegel

Деталі: "Якщо ми нічого не змінимо в Європейському Союзі, я не бачу, що це станеться", – сказала Барлі.

Реклама:

Втім, вона додала, що зараз немає сенсу називати конкретні цифри.

"Ми повинні думати не тільки про Україну, а й про Європейський Союз, який також повинен бути здатний прийняти цю країну", – підкреслила Барлі.

Вона наголосила, що Україна – дуже велика країна. Політик СДПН зазначила: лише аграрний сектор України настільки великий, що, виходячи з нинішніх правил, сільськогосподарські субсидії ЄС зможуть отримати лише вона та ще одна країна Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми повинні змінитися, якщо ми хочемо приймати такі країни, як Україна", – заявила Барлі.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина раніше заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ до Європейського Союзу все одно почнуться.  

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.

Теми: УкраїнаЄСНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Україна
У президента Польщі припустили, що Зеленському хтось дає погані поради
В Румунії засудили атаку Росії на кордоні з Україною
Україна перенесла виробництво ракет в іншу країну після атаки росіян − Данілов
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: