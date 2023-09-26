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В партии Шольца считают, что без изменений в самом ЕС, Украина не присоединится к союзу до 2029 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 15:55
В партии Шольца считают, что без изменений в самом ЕС, Украина не присоединится к союзу до 2029 года
Фото: Delfi

Главный кандидат Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Катарина Барли заявила, что без изменений в Европейском Союзе, не ожидает вступления Украины в ЕС во время следующей избирательной каденции Европарламента до 2029 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: "Если мы ничего не изменим в Европейском Союзе, я не вижу, что это произойдет", - сказала Барли.

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Впрочем, она добавила, что сейчас нет смысла называть конкретные цифры.

"Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском Союзе, который также должен быть способен принять эту страну", – подчеркнула Барли.

Она подчеркнула, что Украина – очень большая страна. Политик СДПГ отметила: только аграрный сектор Украины настолько велик, что, исходя из нынешних правил, сельскохозяйственные субсидии ЕС смогут получить только она и еще одна страна Евросоюза.

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"Мы должны измениться, если мы хотим принимать такие страны, как Украина", – заявила Барли.

Вице-премьер Ольга Стефанишина ранее заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении в Европейский Союз все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Темы: УкраинаЕСГермания
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