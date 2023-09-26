З України екстрадували 5 злочинців, які ошукали сотні чехів на понад €7,5 млн

Українські правоохоронці екстрадували до Чехії 5 членів міжнародної злочинної організації, що ошукала сотні громадян цієї країни на понад 7,5 млн євро.

Джерело: Нацполіція

Деталі: 25 вересня слідчі та працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції під конвоєм Національної гвардії України передали п'ятьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чеської республіки в міжнародному пункті пропуску "Краківець" Львівської області.

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Вказано, що шостого зловмисника буде екстрадовано найближчим часом.

Зазначається, що до розслідування цього провадження було залучено більш ніж 100 українських та чеських поліцейських.

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Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної ОЗГ правоохоронцям допомогла The Joint Investigation Team — угода про створення спільної слідчої групи.

Раніше в ході досудового розслідування поліцейські встановили двох організаторів цього "call-центру" — громадян України та Чехії, які залучили до роботи в злочинній організації понад 20 осіб.

Під час дзвінків шахраї користувались технологією спуфінгу, тобто підміною телефонного номера на будь-який потрібний. Представляючись співробітниками служби безпеки банківської установи, шахраї повідомляли жертвам, що їхній банківський рахунок зламано, а для збереження коштів потрібно тимчасово перевести їх на інший, наданий злочинцями "безпечний" рахунок.

Достовірність цієї інформації підтверджували іншим дзвінком — нібито, від поліцейського, що підтверджував достовірність зламу рахунку та необхідності переводу грошей на інший рахунок.

В рамках обшуків, що відбулися у місті Дніпро в квітні 2023 року, слідчі затримали громадян Чехії, які 25 вересня були передані чеським правоохоронцям для подальшого досудового розслідування.

Наразі відносно них чеські компетентні органи розслідують кримінальну справу за фактом шахрайства, за що, згідно з кримінальним законодавством цієї країни, фігурантам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Відносно інших фігурантів слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1., ч.2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України, за що фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.