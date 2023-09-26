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Из Украины экстрадировали 5 преступников, которые обманули сотни чехов на более €7,5 млн

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 16:37
Из Украины экстрадировали 5 преступников, которые обманули сотни чехов на более €7,5 млн
фото НПУ

Украинские правоохранители экстрадировали в Чехию 5 членов международной преступной организации, которая обманула сотни граждан этой страны на более 7,5 млн евро.

Источник: Нацполиция

Детали: 25 сентября следователи и работники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции под конвоем Национальной гвардии Украины передали пятерых мошенников представителям правоохранительных органов Чешской республики в международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области.

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Указано, что шестой злоумышленник будет экстрадирован в ближайшее время.

Отмечается, что к расследованию этого производства было привлечено более 100 украинских и чешских полицейских.

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Оперативно прекратить преступную деятельность международной ОПГ правоохранителям помогла The Joint Investigation Team - соглашение о создании совместной следственной группы.

Ранее в ходе досудебного расследования полицейские установили двух организаторов этого "call-центра" - граждан Украины и Чехии, которые привлекли к работе в преступной организации более 20 человек.

Во время звонков мошенники пользовались технологией спуфинга, то есть подменой телефонного номера на любой нужный. Представляясь сотрудниками службы безопасности банковского учреждения, мошенники сообщали жертвам, что их банковский счет взломан, а для сохранения средств нужно временно перевести их на другой, предоставленный преступниками "безопасный" счет.

Достоверность этой информации подтверждали другим звонком - якобы, от полицейского, который подтверждал достоверность взлома счета и необходимости перевода денег на другой счет.

В рамках обысков, состоявшихся в городе Днепр в апреле 2023 года, следователи задержали граждан Чехии, которые 25 сентября были переданы чешским правоохранителям для дальнейшего досудебного расследования.

Сейчас в отношении них чешские компетентные органы расследуют уголовное дело по факту мошенничества, за что, согласно уголовному законодательству этой страны, фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В отношении других фигурантов следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1, ч.2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины, за что фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Темы: экстрадицияЧехиямошенничество
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