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Вишеградська група хоче, щоб Україна відкликала скаргу до СОТ щодо зернового ембарго

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 17:27
Вишеградська група хоче, щоб Україна відкликала скаргу до СОТ щодо зернового ембарго
Фото ілюстративне

Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, заявили, що відкликання Україною скарги до Світової організації торгівлі щодо зернового ембарго покращить атмосферу у взаємних відносинах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: "З великим здивуванням і занепокоєнням ми сприйняли рішення про подання скарги України до Світової організації торгівлі на нашу країну, і ми очікуємо, що Україна відкличе це рішення", – сказав заступник міністра сільського господарства Польщі Ришард Бартосік після переговорів у чеському місті Зноймо.

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Він підкреслив, що це сприятиме подальшим переговорам, і що Польща віддана діалогу з Україною.

Інші партнери по Вишеградській групі також виступили із закликами відкликати скаргу, які через онлайн-зв'язок міг почути міністр сільського господарства України Микола Сольський.

"На моє запитання, чи буде Україна відкликати скаргу, відповіді не було. Міністр сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це створило б хороший клімат, і ми б уникнули б багатомісячних розглядів", – сказав Бартосік.

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Бартосік зазначив, що на користь ембарго говорить той факт, що "обсяги транзиту збільшуються з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. Тому незрозуміло, чому Європейський Союз не продовжив своє обмеження". Найважливіший висновок зустрічі, додав він, полягає в тому, що зерно з України має йти туди, де воно потрібне, і не повинно створювати труднощів на ринках сусідніх країн і негативно впливати на сільське господарство в цих країнах.

Господар зустрічі, міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний, підсумовуючи переговори, повідомив, що країни Вишеградської групи закликали Єврокомісію контролювати коридори солідарності, якими українське зерно має йти до третіх країн.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про прогрес у вирішенні суперечки щодо односторонніх обмежень на сільськогосподарські товари з України в сусідніх державах-членах ЄС. "Поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить", – додав глава держави. 

Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну почати оскарження їхніх дій у Світовій організації торгівлі.

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Теми: зерноПольщаУкраїнаторгівля
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