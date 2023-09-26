Вышеградская группа хочет, чтобы Украина отозвала жалобу в ВТО по зерновому эмбарго

Министры сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, заявили, что отзыв Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию относительно зернового эмбарго улучшит атмосферу во взаимных отношениях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: "С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение о подаче жалобы Украины во Всемирную торговую организацию на нашу страну, и мы ожидаем, что Украина отзовет это решение", – сказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Рышард Бартосик после переговоров в чешском городе Зноймо.

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Он подчеркнул, что это будет способствовать дальнейшим переговорам, и что Польша привержена диалогу с Украиной.

Другие партнеры по Вышеградской группе также выступили с призывами отозвать жалобу, которую через онлайн-связь мог услышать министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

"На мой вопрос, будет ли Украина отзывать жалобу, ответа не было. Министр сказал, что это не является ключевым вопросом, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это создало бы хороший климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств", – сказал Бартосик.

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Бартосик отметил, что в пользу эмбарго говорит тот факт, что "объемы транзита увеличиваются с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. Поэтому непонятно, почему Европейский Союз не продлил свое ограничение".

Важнейший вывод встречи, добавил он, заключается в том, что зерно из Украины должно идти туда, где оно нужно, и не должно создавать трудностей на рынках соседних стран и негативно влиять на сельское хозяйство в этих странах.

Хозяин встречи, министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный, подытоживая переговоры, сообщил, что страны Вышеградской группы призвали Еврокомиссию контролировать коридоры солидарности, по которым украинское зерно должно идти в третьи страны.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о прогрессе в решении спора относительно односторонних ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины в соседних государствах-членах ЕС. "Постепенно убираем эмоции из этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает", – добавил глава государства.

Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину начать обжалование их действий во Всемирной торговой организации.

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