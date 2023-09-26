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Антиукраїнська партія вперше не лідирує в опитуванні напередодні виборів у Словаччині

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 18:26
Антиукраїнська партія вперше не лідирує в опитуванні напередодні виборів у Словаччині
ПРАПОР СЛОВАЧЧИНИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

В опитуванні напередодні виборів у Словаччині, які пройдуть 30 вересня вперше не лідирує опозиційна партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо, який виступає проти поставок зброї Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality; результати опитування агенції NMS Market Research

Деталі: За кілька днів до виборів опитування показало, що політичний рух "Прогресивна Словаччина" може здобути перемогу.

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Досі протягом тривалого часу лідирувала Smer-SD, відома антиукраїнськими заявами. Її лідер, колишній прем’єр Роберт Фіцо прагне повернутися до влади, обіцяючи захищати національні інтереси, припинити військову підтримку України та виступає проти будь-яких санкцій проти Росії, які можуть зашкодити Словаччині.

"Прогресивна Словаччина" користується підтримкою 19,7% респондентів, Smer-SD  відстає від неї незначним чином, набираючи 19,4%. Третє місце у партії Hlas ("Голос") з 10,5%.

Коаліція OĽaNO, "За народ" і Християнського союзу з 9,5% підтримки, якій для проходження до Національної ради необхідно набрати щонайменше 7%, також увійшла б до парламенту.

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За нею йдуть Республіка (8,5%), SaS (5,7%), SNS (5,4%) і KDH (5,4%) та "Ми – сім'я" (5,2%).

Решта партій не наблизилися до проходження виборчого бар’єра.

Опитування для з'ясування популярності партій проводилося комбінованим методом онлайн збору даних та телефонного опитування з 21 по 24 вересня.

Читайте пояснення про те, хто може зупинити перемогу антиукраїнських сил на виборах у Словаччині.

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