Антиукраинская партия впервые не лидирует в опросе накануне выборов в Словакии

В опросе накануне выборов в Словакии, которые пройдут 30 сентября, впервые не лидирует оппозиционная партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо, выступающим против поставок оружия Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality; результаты опроса агентства NMS Market Research

Детали: За несколько дней до выборов опрос показал, что политическое движение "Прогрессивная Словакия" может одержать победу.

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До сих пор в течение длительного времени лидировала Smer-SD, известная антиукраинскими заявлениями. Ее лидер, бывший премьер Роберт Фицо стремится вернуться к власти, обещая защищать национальные интересы, прекратить военную поддержку Украины и выступает против любых санкций против России, которые могут навредить Словакии.

"Прогрессивная Словакия" пользуется поддержкой 19,7% респондентов, Smer-SD отстает от нее незначительно, набирая 19,4%. Третье место у партии Hlas ("Голос") с 10,5%.

Коалиция OĽaNO, "За народ" и Христианского союза с 9,5% поддержки, которой для прохождения в Национальный совет необходимо набрать не менее 7%, также вошла бы в парламент.

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За ней следуют Республика (8,5%), SaS (5,7%), SNS (5,4%) и KDH (5,4%) и "Мы – семья" (5,2%).

Остальные партии не приблизились к прохождению избирательного барьера.

Опрос для выяснения популярности партий проводился комбинированным методом онлайн сбора данных и телефонного опроса с 21 по 24 сентября.

Читайте объяснение о том, кто может остановить победу антиукраинских сил на выборах в Словакии.

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