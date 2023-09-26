Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія виділить Україні ще понад $90 мільйонів гуманітарної допомоги

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 19:32

Норвегія виділить 1 мільярд крон (92 мільйони доларів) на гуманітарну допомогу Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу норвезького уряду

Деталі: "Цивільне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни Росії. Зусилля українського народу, спрямовані на боротьбу з щоденними нападами на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, є героїчними. Вони потребують нашої допомоги, щоб пережити ще одну зиму війни", – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельд.

Реклама:

Кошти будуть спрямовані для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, яка включатиме забезпечення доступу до житла, їжі, води, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, а також захисту від сексуального та гендерного насильства.

Фінансування виділяють в рамках Програми підтримки Нансена для України.

Допомога буде розподілена через існуючі програми для України, створені ООН та Червоним Хрестом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку вересня в Україну прибула перша тисяча пристроїв, зібраних у ЄС як гуманітарна допомога в рамках ініціативи "Ноутбуки для України".

Перед цим уряд Болгарії ухвалив рішення виділити 293 376 болгарських левів (150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу Україні.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: