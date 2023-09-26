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Норвегія виділить Україні ще понад $90 мільйонів гуманітарної допомоги

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 19:32

Норвегія виділить 1 мільярд крон (92 мільйони доларів) на гуманітарну допомогу Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу норвезького уряду

Деталі: "Цивільне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни Росії. Зусилля українського народу, спрямовані на боротьбу з щоденними нападами на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, є героїчними. Вони потребують нашої допомоги, щоб пережити ще одну зиму війни", – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельд.

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Кошти будуть спрямовані для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, яка включатиме забезпечення доступу до житла, їжі, води, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, а також захисту від сексуального та гендерного насильства.

Фінансування виділяють в рамках Програми підтримки Нансена для України.

Допомога буде розподілена через існуючі програми для України, створені ООН та Червоним Хрестом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку вересня в Україну прибула перша тисяча пристроїв, зібраних у ЄС як гуманітарна допомога в рамках ініціативи "Ноутбуки для України".

Перед цим уряд Болгарії ухвалив рішення виділити 293 376 болгарських левів (150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу Україні.

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