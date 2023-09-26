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Норвегия выделит Украине еще более $90 миллионов гуманитарной помощи

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 19:32

Норвегия выделит 1 миллиард крон (92 миллиона долларов) на гуманитарную помощь Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства

Детали: "Гражданское население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России. Усилия украинского народа, направленные на борьбу с ежедневными нападениями на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, являются героическими. Они нуждаются в нашей помощи, чтобы пережить еще одну зиму войны", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельд.

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Средства будут направлены для оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая будет включать обеспечение доступа к жилью, еде, воде, образованию, здравоохранению и психосоциальной поддержке, а также защиты от сексуального и гендерного насилия.

Финансирование выделяется в рамках Программы поддержки Нансена для Украины.

Помощь будет распределена через существующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом.

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Напомним, в начале сентября в Украину прибыла первая тысяча устройств, собранных в ЕС в качестве гуманитарной помощи в рамках инициативы "Ноутбуки для Украины".

Перед этим правительство Болгарии приняло решение выделить 293 376 болгарских левов (150 тысяч евро) на гуманитарную помощь Украине.

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