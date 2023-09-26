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Болгарія передасть Україні несправні ракети, які не може поремонтувати

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 19:48
Болгарія передасть Україні несправні ракети, які не може поремонтувати
ПРАПОР БОЛГАРІЇ. ФОТО З САЙТУ UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Комітет з питань оборони болгарських Народних зборів на позачерговому засіданні прийняв пропозицію, щоб Болгарія відправила в Україну несправні зенітні керовані ракети типу 5В55Р(К) і боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї калібру 5,56х45 мм, які більше не потрібні МВС.

Джерело: "Європейська правда", про це повідомляє портал Novini.bg.

Деталі: Пропозиція була прийнята 11 голосами "за" і 4 "проти". Тих, хто утрималися не було.

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Під час засідання експерт з Міністерства оборони пояснив, що ці ракети не пройшли випробування і в Болгарії немає можливості їх відремонтувати.

Вина в тому, що цю техніку не можна обслуговувати, є скоріше політичною, сказав під час дебатів Микола Дренчев з партії "Відродження".

"Дуже прикро, що ми залишимося зі ще більш деградованим і незахищеним небом. Політичним рішенням ми штовхаємо нашу армію у самогубний бік. Ми б рекомендували шукати способи зберегти всю нашу техніку в робочому стані", – додав він.

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"У Болгарії ми не маємо можливості ремонтувати ракети такого типу, а Україна має. Це робиться в умовах, яких у нас немає", – прокоментував міністр оборони Тодор Тагарев.

Надання Україні несправних ракет жодним чином не погіршить можливості болгарської армії. Експерти стверджують, що їх неможливо відремонтувати у Болгарії, запевнив міністр оборони Тагарев.

За словами голови комісії з питань оборони Христо Гадєва з ГЕРБ-СДС, допомога, надана Україні, поки що не погіршує боєздатність болгарської армії.

Раніше уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.

Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня. Ці БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років.

Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією

Теми: Болгаріядопомога Україні
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