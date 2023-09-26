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Болгария передаст Украине неисправные ракеты, которые не может отремонтировать

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 19:48
Болгария передаст Украине неисправные ракеты, которые не может отремонтировать
ФЛАГ БОЛГАРИИ. ФОТО С САЙТА UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Комитет по вопросам обороны болгарского Народного собрания принял предложение, чтобы Болгария отправила в Украину неисправные зенитные управляемые ракеты типа 5В55Р(К) и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56х45 мм, которые не нужны Минобороны Болгарии.

Источник: "Европейская правда", об этом сообщает портал Novini.bg

Детали: Предложение было принято 11 голосами "за" и 4 "против". Воздержавшихся не было.

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Во время заседания эксперт из Министерства обороны объяснил, что эти ракеты не прошли испытания и в Болгарии нет возможности их отремонтировать.

Вина в том, что эту технику нельзя обслуживать, является скорее политической, сказал во время дебатов Николай Дренчев из партии "Возрождение".

"Очень обидно, что мы останемся с еще более деградированным и незащищенным небом. Политическим решением мы толкаем нашу армию в самоубийственную сторону. Мы бы рекомендовали искать способы сохранить всю нашу технику в рабочем состоянии", – добавил он.

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"В Болгарии мы не имеем возможности ремонтировать ракеты такого типа, а Украина имеет. Это делается в условиях, которых у нас нет", – прокомментировал министр обороны Тодор Тагарев.

Предоставление Украине неисправных ракет никоим образом не ухудшит возможности болгарской армии. Эксперты утверждают, что их невозможно отремонтировать в Болгарии, заверил министр обороны Тагарев.

По словам председателя комиссии по вопросам обороны Христо Гадева из ГЕРБ-СДС, помощь, предоставленная Украине, пока не ухудшает боеспособность болгарской армии.

Ранее правительство в Софии одобрило проект соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники.

Парламентское большинство в Болгарии одобрило предоставление Украине около 100 бронетранспортеров советского образца еще 21 июля. Эти БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов.

Дополнительная помощь также может быть установлена в отдельном межправительственном соглашении между Киевом и Софией.

Темы: Болгарияпомощь Украине
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