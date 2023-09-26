BBC: Росія агітує в ООН, щоб її повернули до Ради з прав людини

Росія поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини, звідки її вигнали у квітні 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на копію російського документа в BBC

Деталі: У документі, який цитує британський мовник, Росія обіцяє "сприяти принципам співробітництва й зміцнення конструктивного діалогу на основі взаємної поваги в Раді з метою пошуку адекватних рішень з питань прав людини".

Реклама:

Вона також хоче запобігти перетворенню Ради ООН із прав людини "на інструмент, який слугує політичній волі однієї групи країн", який "карає нелояльні уряди за їхню незалежну зовнішню політику".

Дипломати ООН, із якими поспілкувалось BBC, кажуть, що Росія веде "агресивну кампанію", пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Тому вони не виключають, що РФ справді може повернутись до складу Ради.

Рада ООН із прав людини засідає в Женеві та складається з 47 членів, кожен із яких обирається на трирічний термін.

ВІДЕО ДНЯ

На наступних виборах, що відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини. При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

Це був максимальний рівень покарання у Раді з прав людини – виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради. Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.