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BBC: Россия агитирует в ООН, чтобы ее вернули в Совет по правам человека

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 20:17
BBC: Россия агитирует в ООН, чтобы ее вернули в Совет по правам человека
Фото иллюстративное

Россия распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать ее избрание в состав Совета по правам человека, откуда ее выгнали в апреле 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на копию российского документа в BBC

Детали: В документе, который цитирует британский вещатель, Россия обещает "способствовать принципам сотрудничества и укрепления конструктивного диалога на основе взаимного уважения в Совете с целью поиска адекватных решений по вопросам прав человека".

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Она также хочет предотвратить превращение Совета ООН по правам человека "в инструмент, служащий политической воле одной группы стран", который "наказывает нелояльные правительства за их независимую внешнюю политику".

Дипломаты ООН, с которыми пообщалось BBC, говорят, что Россия ведет "агрессивную кампанию", предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Поэтому они не исключают, что РФ действительно может вернуться в состав Совета.

Совет ООН по правам человека заседает в Женеве и состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на трехлетний срок.

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На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет соревноваться с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. При этом Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.

Это был максимальный уровень наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако вследствие этого РФ была лишена всех процедурных прав, которые имеют члены Совета. Впрочем, впоследствии Россия сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.

Темы: РосcияООН
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