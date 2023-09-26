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Спікер парламенту Канади пішов у відставку після запрошення ветерана СС "Галичина"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 21:25
Спікер парламенту Канади пішов у відставку після запрошення ветерана СС Галичина
Ентоні Рота, Фото: Reuters

Спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад, Ентоні Рота, у вівторок оголосив про відставку з посади на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Роту на засіданні парламенту

Деталі: У короткій заяві він подякував парламентарям за довіру під час обрання спікером Палати громад Канади у попередньому й нинішньому скликаннях.

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"З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад", – сказав Рота, не уточнивши причини свого рішення.

Спікера закликали піти у відставку колеги й члени уряду після того, як з'ясувалось, що він запросив до парламенту під час візиту Зеленського до Канади минулого тижня 98-річного Ярослава Гуньку. Рота представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян.

Пізніше журналісти з'ясували, що Гунька служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС – добровольчому підрозділі, який складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів.

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Довідково: Дивізія СС "Галичина" була створена німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Тим не менш, дивізію звинувачують у каральних операціях Вермахту проти поляків та євреїв.

Деталі: Запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Спікер канадської Палати громад тоді перепросив за те, що сталось, але у відставку йти відмовився.

В офісі прем’єрка Канади заявили місцевим ЗМІ, що ані прем'єр Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС "Галичина", а такий вчинок там безумовно засуджують.

Нагадаємо, що у 2021 році Німеччина висловила Україні протест через марш у центрі Києва з нагоди річниці дня створення дивізії СС "Галичина".

Теми: Канада
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