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Спикер парламента Канады ушел в отставку после приглашения ветерана СС "Галичина"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 21:25
Спикер парламента Канады ушел в отставку после приглашения ветерана СС Галичина
Ентони Рота, Фото: Reuters

Спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин, Энтони Рота, во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки на выступление Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ccылкой на Роту на заседании парламента

Детали: В коротком заявлении он поблагодарил парламентариев за доверие при избрании спикером Палаты общин Канады в предыдущем и нынешнем созывах.

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"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с должности председателя Палаты общин", – сказал Рота, не уточнив причины своего решения.

Спикера призвали уйти в отставку коллеги и члены правительства после того, как выяснилось, что он пригласил в парламент во время визита Зеленского в Канаду на прошлой неделе 98-летнего Ярослава Гуньку. Рота представил его как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против русских.

Позже журналисты выяснили, что Гунько служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС – добровольческом подразделении, которое состояло преимущественно из этнических украинцев под командованием нацистов.

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Справка: Дивизия СС "Галичина" была создана немецкими войсками из украинцев для борьбы против Красной армии в 1943 году. Нюрнбергский процесс и так называемая комиссия Дешена, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастности участников дивизии к военным преступлениям. Тем не менее, дивизию обвиняют в карательных операциях Вермахта против поляков и евреев.

Детали: Приглашение Гуньки в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, которые потребовали объяснений. Спикер канадской Палаты общин тогда извинился за то, что произошло, но в отставку уходить отказался.

В офисе премьера Канады заявили местным СМИ, что ни премьер Джастин Трюдо, ни украинская сторона не знали о приглашении бывшего члена дивизии СС "Галичина", а такой поступок там безусловно осуждают.

Напомним, что в 2021 году Германия выразила Украине протест из-за марша в центре Киева по случаю годовщины дня создания дивизии СС "Галичина".

Темы: Канада
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