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Голова Європарламенту закликала до змін у ЄС, аби підготуватись до вступу України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 22:14
Голова Європарламенту закликала до змін у ЄС, аби підготуватись до вступу України
Фото - Getty Images

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола підтримує зміни в Європейському Союзі пов'язані з підготовкою до прийняття в майбутньому нових членів – насамперед України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Метсоли The Guardian

Деталі: Голова Європарламенту сказала, що очікує початку офіційних переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною до Різдва. "Якщо вони йдуть швидко, ми повинні відповідати цій швидкості", – пояснила вона.

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На думку Метсоли, зволікання з розширенням ЄС лише підживлюватиме націоналізм і ультраправі сили.

"Це збільшує крайнощі в політичному спектрі, євроскептицизм. Кампанії в країнах-кандидатах на вступ ведуться, і програються або виграються, на основі мрії та надії на ЄС", – вважає голова Європарламенту.

У зв’язку з майбутнім розширенням ЄС вона закликала до змін об’єднання, аби підготувати його до прийняття нових членів. Серед іншого, претенденти на членство повинні мати доступ до певних переваг членства – як-то безкоштовного роумінгу чи зняття торговельних бар’єрів.

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"Ми роками говорили, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. Як тільки почалася війна, нам знадобилися лічені дні, щоб це зробити. Зрештою, це завжди залежало від політичної волі", – навела Метсола приклад.

Україна у червні 2022 року стала кандидатом на членство в Європейському Союзі й отримала сім рекомендацій від Європейської комісії, виконання яких підтверджувало б цей статус. 

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина раніше заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ до Європейського Союзу все одно почнуться.  

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше

Теми: ЄСЄвропарламент
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