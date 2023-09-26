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Глава Европарламента призвала к изменениям в ЕС, чтобы подготовиться к вступлению Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 22:14
Глава Европарламента призвала к изменениям в ЕС, чтобы подготовиться к вступлению Украины
Фото - Getty Images

Президент Европейского парламента Роберта Метсола поддерживает изменения в Европейском Союзе связаные с подготовкой к принятию в будущем новых членов – прежде всего Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Метсолу сказала в интервью The Guardian

Детали: Председатель Европарламента сказала, что ожидает начала официальных переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной до Рождества. "Если они идут быстро, мы должны соответствовать этой скорости", – пояснила она.

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По мнению Метсолы, промедление с расширением ЕС будет лишь подпитывать национализм и ультраправые силы.

"Это увеличивает крайности в политическом спектре, евроскептицизм. Кампании в странах-кандидатах на вступление ведутся, и проигрываются или выигрываются, на основе мечты и надежды на ЕС", – считает председатель Европарламента.

В связи с предстоящим расширением ЕС она призвала к изменениям объединения, чтобы подготовить его к принятию новых членов. Среди прочего, претенденты на членство должны иметь доступ к определенным преимуществам членства – как-то бесплатного роуминга или снятия торговых барьеров.

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"Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. Как только началась война, нам понадобились считанные дни, чтобы это сделать. В конце концов, это всегда зависело от политической воли", – привела Метсола пример.

Украина в июне 2022 года стала кандидатом на членство в Европейском Союзе и получила семь рекомендаций от Европейской комиссии, выполнение которых подтверждало бы этот статус.

Вице-премьер Ольга Стефанишина ранее заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении в Европейский Союз все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Темы: ЕСЕвропарламент
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