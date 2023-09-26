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Єврокомісія каже, що соцмережа X є найбільшим джерелом російської дезінформації

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 23:19
Єврокомісія каже, що соцмережа X є найбільшим джерелом російської дезінформації
Фото Getty Images

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова у вівторок заявила, що соцмережа X (колишній Twitter) є платформою з найбільшим відсотком публікацій з неправдою або дезінформацією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Юрова заявила на пресконференції, що Росія розпочала "війну ідей", аби забруднити європейський інформаційний простір напівправдою і брехнею та "створити хибне уявлення про те, що демократія нічим не краща за автократію".

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Віцеголова Єврокомісії закликала Google, Microsoft, Meta, TikTok та інші великі платформи протистояти російським маніпуляціям, "тим паче з огляду на те, що Кремль та інші будуть активні перед виборами".

Окремо вона згадала X, який раніше вийшов з добровільного кодексу ЄС про дезінформацію, але все одно підпадає під суворі правила стеження за контентом відповідно до європейського законодавства.

"Пан Маск знає, що він не зіскочив з гачка, покинувши кодекс (про дезінформацію. – Ред.), тому що тепер у нас є Акт про цифрові послуги, який застосовується в повному обсязі. Тому мій меседж для Twitter: ви повинні дотримуватися жорсткого закону, і ми будемо стежити за тим, що ви робите", – сказала Юрова.

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Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що X (колишній Twitter) Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування найгіршого за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.

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