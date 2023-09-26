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Еврокомиссия говорит, что соцсеть X является крупнейшим источником российской дезинформации

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 23:19
Еврокомиссия говорит, что соцсеть X является крупнейшим источником российской дезинформации
Фото Getty Images

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова во вторник заявила, что соцсеть X (бывший Twitter) является платформой с наибольшим процентом публикаций с ложью или дезинформацией.

Детали: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Источник: Юрова заявила на пресс-конференции, что Россия начала "войну идей", чтобы загрязнить европейское информационное пространство полуправдой и ложью и "создать ложное представление о том, что демократия ничем не лучше автократии".

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Вице-глава Еврокомиссии призвала Google, Microsoft, Meta, TikTok и другие крупные платформы противостоять российским манипуляциям, "тем более учитывая то, что Кремль и другие будут активны перед выборами".

Отдельно она упомянула X, который ранее вышел из добровольного кодекса ЕС о дезинформации, но все равно подпадает под строгие правила слежки за контентом в соответствии с европейским законодательством.

"Господин Маск знает, что он не соскочил с крючка, покинув кодекс (о дезинформации. – Ред.), потому что теперь у нас есть Акт о цифровых услугах, который применяется в полном объеме. Поэтому мой месседж для Twitter: вы должны придерживаться жесткого закона, и мы будем следить за тем, что вы делаете", – сказала Юрова.

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Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.

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