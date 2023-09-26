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Cуд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 23:57
Cуд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
ДОНАЛЬД ТРАМП. ФОТО GETTY IMAGES

Суд Нью-Йорка визнав, що колишній президент США Дональд Трамп міг скоїти шахрайство, пов’язане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Суддя суду округу Мангеттен Артур Енгорн ухвалив рішення у справі, порушеній генеральною прокуроркою штату Нью-Йорк Летицією Джеймс проти самого Трампа, його дітей – Дональда Трампа-молодшого, Іванки й Еріка Трампів, а також керівництва бізнес-імперії Трампа Trump Organization.

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Рішення, винесене в порядку спрощеного провадження, задовольняє попереднє клопотання генпрокурорки Нью-Йорку і дає зелене світло для притягнення Трампа до відповідальності в подальшому судовому процесі, який почнеться 2 жовтня.

Шахрайство є одним із семи звинувачень, які висунула Летиція Джеймс, тож далі суд розглядатиме інші – передусім звинувачення у фальсифікації ділових документів і складання неправдивих фінансових звітів, а також вимогу про відшкодування збитків.

Нагадаємо, про розслідування щодо бізнес-імперії Трампа стало вперше відомо у 2019 році після того, як The New York Times опублікувало розслідування про його шахрайство з податковою звітністю. Відповідно до неї, бізнес Трампа не декларував прибутків і, як наслідок, не платив податки до бюджету штату Нью-Йорк, де зареєстрований.

ВІДЕО ДНЯ

У вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю.

Вона вимагає від суду оголосити постійну заборону для Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату, там же на п’ять років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів.

Теми: ТрампсудСША
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