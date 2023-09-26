Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд Нью-Йорка признал, что бывший президент США Дональд Трамп мог совершить мошенничество, связанное с преувеличением своего состояния в финансовой отчетности с целью получения больших и выгодных кредитов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Судья суда округа Манхэттен Артур Энгорн принял решение по делу, возбужденному генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс против самого Трампа, его детей – Дональда Трампа-младшего, Иванки и Эрика Трампов, а также руководства бизнес-империи Трампа Trump Organization.

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Решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, удовлетворяет предварительное ходатайство генпрокурора Нью-Йорка и дает зеленый свет для привлечения Трампа к ответственности в дальнейшем судебном процессе, который начнется 2 октября.

Мошенничество является одним из семи обвинений, которые выдвинула Летиция Джеймс, поэтому дальше суд будет рассматривать другие – прежде всего обвинения в фальсификации деловых документов и составлении ложных финансовых отчетов, а также требование о возмещении убытков.

Напомним, о расследовании в отношении бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как The New York Times опубликовало расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ей, бизнес Трампа не декларировал доходов и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован.

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В сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экс-президента США с недвижимостью.

Она требует от суда объявить постоянный запрет для Трампа и его детей занимать руководящие должности в компаниях штата, там же на пять лет запретить им покупать недвижимость и заставить ответчиков возместить нанесенный банкам ущерб в размере 250 миллионов долларов.