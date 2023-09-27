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Серед російських військових міжетнічна напруженість, яка загрожує їхній обороні – ISW

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 05:36
Серед російських військових міжетнічна напруженість, яка загрожує їхній обороні – ISW
ФОТО: GETTY IMAGES

Міжнаціональна напруга між осетинами і російськими військовими сіє розкол у 42-му гвардійському мотострілецькому полку, які обороняються від українського контрнаступу в Запорізькій області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) 

Деталі: За інформацією ISW, мобілізований з республіки Північна Осетія-Аланія Арсен Теміраєв, який служить у 70-му гвардійському мотострілецькому полку, 25 вересня опублікував відео, у якому стверджує, що російські військові 70-го полку побили Теміраєва та ще двох бійців 71-го гвардійського мотострілецького полку.

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Теміраєв повідомив, що військова поліція запитала про його етнічну приналежність, та сказала, що "Росія для росіян". 

Постраждалий російський військовий також розповів, що військова поліція побила його та інших військовослужбовців через те, що місцевий житель Токмака стверджував, що солдати вчиняли сексуальне насильство над дітьми. Сам Теміраєв злочин заперечував. 

Теміраєв поскаржився, думав, що "нацисти по інший [український] бік, [а] виявляється, вони [нацисти] серед нас".

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Побитий російський військовий, скріншот Telegram
Побитий російський військовий, скріншот Telegram

На думку військових аналітиків, міжетнічна напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу Запорізької області, може поставити під загрозу цілісність російської оборони та згуртованість підрозділів на тлі нещодавніх українських досягнень у цьому районі.

Теми: війнаРосіяЗапорізька областьокупація
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