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Среди российских военных межэтническая напряженность, которая угрожает их обороне – ISW

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 05:36
Среди российских военных межэтническая напряженность, которая угрожает их обороне – ISW
ФОТО: GETTY IMAGES

Межнациональное напряжение между осетинами и российскими военными сеет раскол в 42-м гвардейском мотострелковом полку, обороняющихся от украинского контрнаступления в Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW

Детали: По информации ISW, мобилизованный из республики Северная Осетия-Алания Арсен Темираев, который служит в 70-м гвардейском мотострелковом полку, 25 сентября опубликовал видео, на котором утверждается, что российские во

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Избитый российский военный, скриншот Telegram
Избитый российский военный, скриншот Telegram

енные 70-го полка избили Темираева и еще двух бойцов 71-го гвардейского мотострелкового полка. 

Темираев утверждал, что военная полиция спросила о его этнической принадлежности, и сказала, что "Россия для русских". 

Пострадавший российский военный также рассказал, что военная полиция избила его и других военнослужащих из-за того, что местный житель Токмака утверждал, что солдаты совершали сексуальное насилие над детьми. Сам Темираев преступление отрицал. 

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Темираев пожаловался, думал, что "нацисты по другую [украинскую] сторону, [а] оказывается, они [нацисты] среди нас".

По мнению военных аналитиков, межэтническая напряженность между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу Запорожской области, может поставить под угрозу целостность российской обороны и сплоченность подразделений на фоне недавних украинских достижений в этом районе.

Темы: войнаРосcияЗапорожская областьоккупация
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