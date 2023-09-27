В Іраку на весіллі трапилася пожежа: загинуло понад 100 людей

Пожежа на весіллі в Іраку, фото Skynews

Через пожежу, яка виникла під час святкування весілля в іракській провінції Ніневії, загинуло понад 100 людей, ще 150 отримали поранення.

Джерело: Reuters

Деталі: За інформацією державних ЗМІ Іраку, пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування запалили феєрверки.

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За попередньою інформацією, будівлю було зроблено з легкозаймистих будівельних матеріалів, через що вона швидко обвалилася.