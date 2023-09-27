Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Іраку на весіллі трапилася пожежа: загинуло понад 100 людей

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 06:46
В Іраку на весіллі трапилася пожежа: загинуло понад 100 людей
Пожежа на весіллі в Іраку, фото Skynews

Через пожежу, яка виникла під час святкування весілля в іракській провінції Ніневії, загинуло понад 100 людей, ще 150 отримали поранення.

Джерело: Reuters

Деталі: За інформацією державних ЗМІ Іраку, пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування запалили феєрверки.

Реклама:

За попередньою інформацією, будівлю було зроблено з легкозаймистих будівельних матеріалів, через що вона швидко обвалилася.

Скріншот з відео Skynews, пожежа розпочалася під час танцю наречених
Скріншот з відео Skynews, пожежа розпочалася під час танцю наречених
Вигляд будівлі після пожежі
Вигляд будівлі після пожежі

Теми: Іракпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Ірак
Розтоптали й спалили Коран: у Данії провели протест перед посольством Іраку
В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: