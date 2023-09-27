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В Ираке на свадьбе случился пожар: погибли более 100 человек

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 06:46
В Ираке на свадьбе случился пожар: погибли более 100 человек
Пожар на свадьбе в Ираке, фото Skynews

Из-за пожара, который возник во время празднования свадьбы в иракской провинции Ниневии, погибли более 100 человек, еще 150 получили ранения.

Источник: Reuters

Детали: По информации государственных СМИ Ирака, пожар охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования зажгли фейерверки.

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По предварительной информации, здание было сделано из легковоспламеняющихся строительных материалов, из-за чего оно быстро обвалилось.

Скриншот с видео Skynews, пожар начался во время танца новобрачных
Скриншот с видео Skynews, пожар начался во время танца новобрачных
 
ВИД ПОСЛЕ ПОЖАРА

Темы: Иракпожар
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