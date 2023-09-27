В Ираке на свадьбе случился пожар: погибли более 100 человек
Среда, 27 сентября 2023, 06:46
Из-за пожара, который возник во время празднования свадьбы в иракской провинции Ниневии, погибли более 100 человек, еще 150 получили ранения.
Источник: Reuters
Детали: По информации государственных СМИ Ирака, пожар охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования зажгли фейерверки.
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По предварительной информации, здание было сделано из легковоспламеняющихся строительных материалов, из-за чего оно быстро обвалилось.