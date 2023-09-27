У Нідерландах розповіли, коли Україні поставлять F-16
Поставка винищувачів F-16 до України почнеться 2024 року, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю міністерки MSNBC
Пряма мова Оллонгрен: "Ми переходимо на винищувачі F-35, тож ми можемо поставити F-16, щойно зможемо здійнити цей перехід. Те саме стосується Норвегії, Данії, тож ці речі потребують часу".
Деталі: Вона додала, що постачання літаків залежить від термінів навчання українських пілотів.
За словами Оллонгрен, вона не знає, скільки часу займатиме підготовка, але оцінює цей період у 6-8 місяців.
Міністерка додала, що передача винищувачів – це також сигнал, який надсилається не тільки Києву, але й Москві.
"Це сигнал, що ми там, і ми допомагатимемо українцям стільки, скільки знадобиться, і ми надаватимемо їм зброю та боєприпаси, а також працюватимемо над зміцненням їхніх збройних сил, адже після того, як буде мир, Росія нікуди не дінеться", – резюмувала Оллонгрен.
Передісторія:
- Українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.
- Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".
- Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили Данія, Нідерланди і Норвегія.
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