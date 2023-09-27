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У Нідерландах розповіли, коли Україні поставлять F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 09:19
У Нідерландах розповіли, коли Україні поставлять F-16
F-16. Фото Getty Images

Поставка винищувачів F-16 до України почнеться 2024 року, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю міністерки MSNBC

Пряма мова Оллонгрен: "Ми переходимо на винищувачі F-35, тож ми можемо поставити F-16, щойно зможемо здійнити цей перехід. Те саме стосується Норвегії, Данії, тож ці речі потребують часу".

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Деталі: Вона додала, що постачання літаків залежить від термінів навчання українських пілотів.

За словами Оллонгрен, вона не знає, скільки часу займатиме підготовка, але оцінює цей період у 6-8 місяців.

Міністерка додала, що передача винищувачів – це також сигнал, який надсилається не тільки Києву, але й Москві.

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"Це сигнал, що ми там, і ми допомагатимемо українцям стільки, скільки знадобиться, і ми надаватимемо їм зброю та боєприпаси, а також працюватимемо над зміцненням їхніх збройних сил, адже після того, як буде мир, Росія нікуди не дінеться", – резюмувала Оллонгрен.

Передісторія:

Дивіться також: Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів.

Теми: Нідерландивинищувачідопомога Україні
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