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В Нидерландах рассказали, когда Украине поставят F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 09:19
В Нидерландах рассказали, когда Украине поставят F-16
F-16. Фото Getty Images

Поставка истребителей F-16 в Украину начнется в 2024 году, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра MSNBC

Прямая речь Оллонгрен: "Мы переходим на истребители F-35, поэтому мы можем поставить F-16, как только сможем осуществить этот переход. То же касается Норвегии, Дании, поэтому эти вещи требуют времени".

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Детали: Она добавила, что поставки самолетов зависит от сроков обучения украинских пилотов.

По словам Оллонгрен, она не знает, сколько времени будет занимать подготовка, но оценивает этот период в 6-8 месяцев.

Министр добавила, что передача истребителей − это также сигнал, который посылается не только Киеву, но и Москве.

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"Это сигнал, что мы там, и мы будем помогать украинцам столько, сколько понадобится, и мы будем предоставлять им оружие и боеприпасы, а также работать над укреплением их вооруженных сил, ведь после того, как будет мир, Россия никуда не денется", − резюмировала Оллонгрен.

Предыстория:

Смотрите также: Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов.

Темы: Нидерландыистребителипомощь Украине
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