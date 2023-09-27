ЗМІ та ГО вимагають призначити нового главу комітету свободи слова замість звільненого Шуфрича
Громадські організації та провідні ЗМІ країни вимагають нардепів призначити нового голову Комітету з питань свободи слова після звільнення з цієї посади Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді.
Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"
Дослівно: "Верховна Рада зняла з посади голови комітету з питань свободи слова фігуранта Реєстру Zрадників Нестора Шуфрича. Під його керівництвом комітет став одним з найбільш закритих….
Комітет з питань свободи слова має очолювати представник опозиції з бездоганною репутацією та державницьким мисленням, а до складу комітету мають увійти ті народні депутати, які готові захищати свободу слова як цінність. Ці депутати мають напрацьовувати відповідні законодавчі рішення, які захистять і посилять свободу слова під час воєнного стану".
Деталі: Звернення 27 вересня підтримали понад 20 провідних ЗМІ країни та громадських організацій.
Зокрема, йдеться про Рух ЧЕСНО, "Детектор медіа" Українська правда, Дзеркало тижня, Громадське радіо, Главком, Центр протидії корупції, Bihus.Info, DeJure та інші громадські організації та медіа.
У зверненні наголошують, що заміна Шуфрича на представника однієї із депутатських груп, яка своїми голосами у парламенті системно підтримує рішення монобільшості, "не буде ознакою того, що головування в комітеті з питань свободи слова віддали опозиції".
Наразі у комітеті залишилося лише 2 народні депутати, які можуть брати участь у засіданні. В.о. голови комітету став нардеп Євген Брагар ("Слуга народу").
Нагадаємо:
- 20 вересня парламент звільнив Шуфрича з посади голови комітету. Це сталося після того, як політику, який був обраний від забороненої партії ОПЗЖ, вручили підозру у держзраді. Печерський районний суд міста Києва відправив його в СІЗО без можливості внесення застави.
- У 2022 році громадський сектор та ЗМІ вимагали відставки Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
- У 2019 році Верховна Рада забрала частину повноважень у комітету з питань свободи слова та створила ще один комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом "Слуги народу" Микити Потураєва.