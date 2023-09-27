СМИ и ОО требуют назначить нового главу комитета свободы слова вместо уволенного Шуфрича

Общественные организации и ведущие СМИ страны требуют нардепов назначить нового председателя Комитета по вопросам свободы слова после увольнения с этой должности Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "Верховная Рада сняла с должности председателя комитета по вопросам свободы слова фигуранта Реестра Zрадников Нестора Шуфрича. Под его руководством комитет стал одним из самых закрытых....

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Комитет по вопросам свободы слова должен возглавлять представитель оппозиции с безупречной репутацией и государственным мышлением, а в состав комитета должны войти те народные депутаты, которые готовы защищать свободу слова как ценность. Эти депутаты должны нарабатывать соответствующие законодательные решения, которые защитят и усилят свободу слова во время военного положения".

Детали: Обращение 27 сентября поддержали более 20 ведущих СМИ страны и общественных организаций.

В частности, речь идет о Движении ЧЕСНО, "Детектор медиа" Украинская правда, Зеркало недели, Общественное радио, Главком, Центр противодействия коррупции, Bihus.Info, DeJure и другие общественные организации и медиа.

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В обращении отмечается, что замена Шуфрича на представителя одной из депутатских групп, которая своими голосами в парламенте системно поддерживает решение монобольшинства, "не будет признаком того, что председательство в комитете по вопросам свободы слова отдали оппозиции".

Сейчас в комитете осталось только 2 народных депутата, которые могут участвовать в заседании. И.о. председателя комитета стал нардеп Евгений Брагарь ("Слуга народа").

Напомним: