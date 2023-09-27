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СБУ взялася за одіозного ексадвоката Медведчука, який працює на окупантів

Альона Мазуренко Середа, 27 вересня 2023, 12:13
СБУ взялася за одіозного ексадвоката Медведчука, який працює на окупантів
фото: СБУ

Служба безпеки заочно повідомила про підозру ексадвокату Медведчука та Шарія Валентину Рибіну, який після повномасштабного вторгнення влаштувався до окупаційного "уряду РФ" на Херсонщині.

Джерело: Служба безпеки 

Дослівно: "СБУ повідомила про підозру ексадвокату Медведчука та Шарія, який влаштувався до окупаційного "уряду РФ" на Херсонщині.

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Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ".

Деталі: На початку повномасштабного вторгнення Росії Рибін виїхав за межі України і вже з-за кордону закликав українців у соцмережі "припинити спротив окупантам".

Згодом він прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ.

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На цій "посаді" Рибін виконує завдання Москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.

Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени 2023 року.

Слідчі СБУ повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо:

  • Раніше СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч.1 ст.436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
  • Рибін свого часу захищав обвинувачених у справах Євромайдану, російських полонених, колаборантів та проросійських діячів.
  • Його батька в грудні 2022 року викрили в колабораціонізмі. 
  • Наприкінці березня 2022 року Валентин Рибін покинув Україну, виїхавши до Іспанії, користуючись таким правом як батько трьох малолітніх дітей.

Теми: СБУокупаціяколабораціяМедведчук
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