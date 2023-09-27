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СБУ взялась за одиозного экс-адвоката Медведчука, который работает на оккупантов

Алена МазуренкоСреда, 27 сентября 2023, 12:13
СБУ взялась за одиозного экс-адвоката Медведчука, который работает на оккупантов
фото: СБУ

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении экс-адвокату Медведчука и Шария Валентину Рыбину, который после полномасштабного вторжения устроился в оккупационное "правительство РФ" на Херсонщине.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "СБУ сообщила о подозрении экс-адвокату Медведчука и Шария, который устроился в оккупационное "правительство РФ" на Херсонщине.

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Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ".

Детали: В начале полномасштабного вторжения России Рыбин выехал за пределы Украины и уже из-за границы призвал украинцев в соцсети "прекратить сопротивление оккупантам".

Впоследствии он прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации РФ.

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На этой "должности" Рыбин выполняет задание Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды.

Кроме того, коллаборационист вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью 2023 года.

Следователи СБУ сообщили Рыбину о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Поскольку коллаборационист находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним:

  • Ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч.1 ст.436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
  • Рыбин в свое время защищал обвиняемых по делам Евромайдана, российских пленных, коллаборационистов и пророссийских деятелей.
  • Его отца в декабре 2022 года уличили в коллаборационизме.
  • В конце марта 2022 года Валентин Рыбин покинул Украину, выехав в Испанию, пользуясь таким правом как отец троих малолетних детей.

Темы: СБУоккупацияколлаборационизмМедведчук
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