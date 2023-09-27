СБУ взялась за одиозного экс-адвоката Медведчука, который работает на оккупантов
Служба безопасности заочно сообщила о подозрении экс-адвокату Медведчука и Шария Валентину Рыбину, который после полномасштабного вторжения устроился в оккупационное "правительство РФ" на Херсонщине.
Источник: Служба безопасности
Дословно: "СБУ сообщила о подозрении экс-адвокату Медведчука и Шария, который устроился в оккупационное "правительство РФ" на Херсонщине.
Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ".
Детали: В начале полномасштабного вторжения России Рыбин выехал за пределы Украины и уже из-за границы призвал украинцев в соцсети "прекратить сопротивление оккупантам".
Впоследствии он прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации РФ.
На этой "должности" Рыбин выполняет задание Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды.
Кроме того, коллаборационист вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью 2023 года.
Следователи СБУ сообщили Рыбину о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
Поскольку коллаборационист находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.
Напомним:
- Ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч.1 ст.436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
- Рыбин в свое время защищал обвиняемых по делам Евромайдана, российских пленных, коллаборационистов и пророссийских деятелей.
- Его отца в декабре 2022 года уличили в коллаборационизме.
- В конце марта 2022 года Валентин Рыбин покинул Украину, выехав в Испанию, пользуясь таким правом как отец троих малолетних детей.