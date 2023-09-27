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План України щодо ліцензування агротоварів у Польщі назвали "хорошою пропозицією"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 13:25
План України щодо ліцензування агротоварів у Польщі назвали хорошою пропозицією
Роберт Телус. фото Getty Images

Польща ще оцінює пропозиції офіційного Києва щодо ліцензування сільськогосподарських товарів, але загалом позитивно оцінює їх.

Джерело: міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на PAP

Пряма мова: "Українська сторона сказала, що якщо Польща скаже, що їй не потрібні чотири зернові культури до кінця року, то ліцензії не будуть видаватися. Це питання, яке має розглянути наша сторона, але ззовні ця пропозиція виглядає як хороша пропозиція".

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Деталі: Очільник польського аграрного відомства поспілкувався в середу онлайн з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Телус повідомив, що розмова стосувалася питання транспортування та продажу зерна, а також нових процедур, які пропонує Україна.

Як він зазначив, це означає, що "ми перекладаємо тягар відповідальності на нашу країну". "Ми будемо приймати рішення, а не українська сторона",- підкреслив міністр сільського господарства.

На його думку, сьогодні важливо напрацьовувати довгострокові механізми.

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"Якщо ми говоримо, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу, і вона хоче, і ми це політично приймаємо, то якщо ми сьогодні не відпрацюємо такі механізми, вони ніколи не будуть добре функціонувати. Тому ми, безумовно, будемо над цим думати", – сказав він.

Передісторія:

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Теми: Польщазерноекспорт
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