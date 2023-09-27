План Украины по лицензированию агротоваров в Польше назвали "хорошим предложением"

Польша еще оценивает предложения официального Киева по лицензированию сельскохозяйственных товаров, но в целом положительно оценивает их.

Источник: министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Прямая речь: "Украинская сторона сказала, что если Польша скажет, что ей не нужны четыре зерновые культуры до конца года, то лицензии не будут выдаваться. Это вопрос, который должна рассмотреть наша сторона, но извне это предложение выглядит как хорошее предложение".

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Детали: Глава польского аграрного ведомства пообщался в среду онлайн с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. Телус сообщил, что разговор касался вопроса транспортировки и продажи зерна, а также новых процедур, которые предлагает Украина.

Как он отметил, это означает, что "мы перекладываем бремя ответственности на нашу страну". "Мы будем принимать решение, а не украинская сторона",- подчеркнул министр сельского хозяйства.

По его мнению, сегодня важно нарабатывать долгосрочные механизмы.

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"Если мы говорим, что Украина хочет вступить в Европейский Союз, и она хочет, и мы это политически принимаем, то если мы сегодня не отработаем такие механизмы, они никогда не будут хорошо функционировать. Поэтому мы, безусловно, будем над этим думать", – сказал он.

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