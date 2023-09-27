Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ написав союзникам про західні компоненти у "Шахедах" – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 13:58

Україна розіслала західним партнерам документ, де зазначає, що у дронах "Шахед" іранського виробництва, які використовує Росія у війні, багато підсанкційних компонентів із країн Заходу. 

Джерело: The Guardian з посиланням на документ, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними британського видання, у документі на 47 сторінок, який Україна надіслала країнам G7 у серпні, зазначалося, що в дронах моделі Shahed-131 виявили 52 компоненти електроніки західного виробництва, у Shahed-136 – 57.

Реклама:

Дослівно документ: "Серед виробників – компанії зі штаб-квартирами у країнах, які задіяли санкції: США, Швейцарії, Німеччині, Канаді, Японії, Польщі… Іранське виробництво безпілотників адаптувалося (до санкцій – ред.) і переважно використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких недостатньо контролюється або не контролюється зовсім".

Деталі: У документі також згадують, що Іран диверсифікував виробництво завдяки сирійській фабриці, яка далі постачає продукцію до Новоросійська (РФ). 

Водночас, виробництво цих дронів поступово налагоджують у російському Татарстані, хоча Тегеран залишається постачальником компонентів. 

ВІДЕО ДНЯ

Транспортування відбувається через Каспійське море. 

Українська сторона у листі припускає, що Іран прагне дистанціюватися від допомоги Росії зброєю і його виробництво не справляється із запитом російської сторони на обсяги дронів, з огляду на інтенсивність їхнього використання.

Також зазначають, що останнім часом маркування на електроніці у дронах, які РФ використовує в Україні, почали знищувати – на додачу до запровадження для них російської назви "Герань". 

У липні в Україні почали збивати нові моделі Shahed-136 з маркуванням Y002 та дещо відмінним крилом – ймовірно, це партія з нещодавно запущеного заводу у Росії.  

Цьому передувало: США цього тижня наклали обмеження на низку компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами. Деякі з них раніше фігурували в журналістському розслідуванні про компоненти для російських безпілотників "Орлан-10".

Перед тим Штати оголосили санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.

Теми: війнаІранРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
війна
Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш
Зеленський провів селектор: просування на Донецькому напрямку та реалізація інших задумів
Тарнавський анонсував гарні новини з Таврійського напрямку
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: