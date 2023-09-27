Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ написав союзникам про західні компоненти у "Шахедах" – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 13:58

Україна розіслала західним партнерам документ, де зазначає, що у дронах "Шахед" іранського виробництва, які використовує Росія у війні, багато підсанкційних компонентів із країн Заходу. 

Джерело: The Guardian з посиланням на документ, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними британського видання, у документі на 47 сторінок, який Україна надіслала країнам G7 у серпні, зазначалося, що в дронах моделі Shahed-131 виявили 52 компоненти електроніки західного виробництва, у Shahed-136 – 57.

Реклама:

Дослівно документ: "Серед виробників – компанії зі штаб-квартирами у країнах, які задіяли санкції: США, Швейцарії, Німеччині, Канаді, Японії, Польщі… Іранське виробництво безпілотників адаптувалося (до санкцій – ред.) і переважно використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких недостатньо контролюється або не контролюється зовсім".

Деталі: У документі також згадують, що Іран диверсифікував виробництво завдяки сирійській фабриці, яка далі постачає продукцію до Новоросійська (РФ). 

Водночас, виробництво цих дронів поступово налагоджують у російському Татарстані, хоча Тегеран залишається постачальником компонентів. 

ВІДЕО ДНЯ

Транспортування відбувається через Каспійське море. 

Українська сторона у листі припускає, що Іран прагне дистанціюватися від допомоги Росії зброєю і його виробництво не справляється із запитом російської сторони на обсяги дронів, з огляду на інтенсивність їхнього використання.

Також зазначають, що останнім часом маркування на електроніці у дронах, які РФ використовує в Україні, почали знищувати – на додачу до запровадження для них російської назви "Герань". 

У липні в Україні почали збивати нові моделі Shahed-136 з маркуванням Y002 та дещо відмінним крилом – ймовірно, це партія з нещодавно запущеного заводу у Росії.  

Цьому передувало: США цього тижня наклали обмеження на низку компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами. Деякі з них раніше фігурували в журналістському розслідуванні про компоненти для російських безпілотників "Орлан-10".

Перед тим Штати оголосили санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.

Теми: війнаІранРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
війна
Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш
Зеленський провів селектор: просування на Донецькому напрямку та реалізація інших задумів
Тарнавський анонсував гарні новини з Таврійського напрямку
Останні новини
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: