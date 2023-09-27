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Киев написал союзникам о западных компонентах в "Шахедах" – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 13:58

Украина разослала западным партнерам документ, где отмечает, что в дронах "Шахед" иранского производства, которые использует Россия в войне, много подсанкционных компонентов из стран Запада. 

Источник: The Guardian со ссылкой на документ, передает "Европейская правда"

Детали: По данным британского издания, в документе на 47 страниц, который Украина якобы направила странам G7 в августе, отмечалось, что в дронах модели Shahed-131 обнаружили 52 компонента электроники западного производства, в Shahed-136 – 57.

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Дословно докмуент: "Среди производителей – компании со штаб-квартирами в странах, которые задействовали санкции: США, Швейцарии, Германии, Канаде, Японии, Польше... Иранское производство беспилотников адаптировалось (к санкциям – ред.) и преимущественно использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых недостаточно контролируется или не контролируется совсем".

Детали: В документе также упоминают, что Иран диверсифицировал производство благодаря сирийской фабрике, которая дальше поставляет продукцию в Новороссийск (РФ).

В то же время, производство этих дронов постепенно налаживают в российском Татарстане, хотя Тегеран остается поставщиком компонентов. 

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Транспортировка происходит через Каспийское море.

Украинская сторона в письме предполагает, что Иран стремится дистанцироваться от помощи России оружием и его производство не справляется с запросом российской стороны на объемы дронов, учитывая интенсивность их использования.

Также отмечают, что в последнее время маркировку на электронике в дронах, которые РФ использует в Украине, начали уничтожать – в дополнение к введению для них российского названия "Герань".

В июле в Украине начали сбивать новые модели Shahed-136 с маркировкой Y002 и несколько отличным крылом – вероятно, это партия с недавно запущенного завода в России.

Этому предшествовало: США на этой неделе наложили ограничения на ряд компаний из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистском расследовании о компонентах для российских беспилотников "Орлан-10".

Перед тем Штаты объявили санкции против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.

Темы: войнаИранРосcиясанкции
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