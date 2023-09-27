Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАБУ й СБУ викрили "на гарячому" суддю з Броварів

Валентина РоманенкоСереда, 27 вересня 2023, 14:58
НАБУ й СБУ викрили на гарячому суддю з Броварів
фото НАБУ

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро 26 вересня викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області.

Джерело: пресслужби СБУ, НАБУ, САП

Деталі: За даними слідства, суддя вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за "правильне вирішення питання" під час судового засідання.

Реклама:

Суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах.

Частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. дол. США він отримав раніше за прийняття ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили "на гарячому" детективи Національного бюро.

27 вересня судді повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США.

 
 
 

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Теми: хабарКиївська областьсудНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем

Азербайджан затримав колишніх очільників Нагірного Карабаху

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці під загрозою зриву

У Дніпрі після нічної атаки є пошкоджені будинки і цивільні об'єкти

CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією

фотоПрокуратура дала подробиці убивства двох військових у Києві

Усі новини...
хабар
У Польщі назрів корупційний "візовий скандал": серед фігурантів – чиновник МЗС
На Одещині чиновники продавали "посвідчення моряка" ухилянтам – СБУ
Командира російської армії ППО, яка захищає Москву, заарештували за хабар
Останні новини
22:03
Білий дім упевнений, що нова допомога Україні буде незалежно від відставки Маккарті
21:30
Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем
21:28
відеоСирський показав, як українські снайпери-"привиди" нищать росіян з 1500 м
21:07
LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу
21:03
Кубраков розповів, як Україні вдалось відновити судноплавство в Чорному морі
20:57
доповненоКирило Тимошенко заявив, що "в суді було спростовано всі претензії НАЗК" щодо нього
20:56
Мінфін від розміщення ОВДП залучив майже 12 мільярдів
20:55
Азербайджан затримав колишніх очільників Нагірного Карабаху
20:40
Гривня не "полетіла у космос": НБУ продав валюти стільки, скільки потрібно – Пишний
20:30
На Київщині чоловік помер від укусів шершнів
Усі новини...
Реклама: