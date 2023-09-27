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НАБУ й СБУ викрили "на гарячому" суддю з Броварів

Валентина РоманенкоСереда, 27 вересня 2023, 14:58
НАБУ й СБУ викрили на гарячому суддю з Броварів
фото НАБУ

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро 26 вересня викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області.

Джерело: пресслужби СБУ, НАБУ, САП

Деталі: За даними слідства, суддя вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за "правильне вирішення питання" під час судового засідання.

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Суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах.

Частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. дол. США він отримав раніше за прийняття ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили "на гарячому" детективи Національного бюро.

27 вересня судді повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США.

 
 
 

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Теми: хабарКиївська областьсудНАБУ
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