НАБУ и СБУ разоблачили с поличным судью из Броваров

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро 26 сентября разоблачили на коррупции судью Броварского горрайонного суда Киевской области.

Источник: пресс-службы СБУ, НАБУ, САП

Детали: По данным следствия, судья требовал 4 тысячи долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

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Судья получил неправомерную выгоду от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения в ее интересах.

Часть неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долл. США он получил ранее за принятие им решения об истребовании доказательств по делу. При получении второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долл. США за принятие им в этот день решения о взыскании долга в пользу истца его разоблачили "с поличным" детективы Национального бюро.

27 сентября судье сообщили о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

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Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов США.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.