Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ и СБУ разоблачили с поличным судью из Броваров

Валентина РоманенкоСреда, 27 сентября 2023, 14:58
НАБУ и СБУ разоблачили с поличным судью из Броваров
фото НАБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро 26 сентября разоблачили на коррупции судью Броварского горрайонного суда Киевской области.

Источник: пресс-службы СБУ, НАБУ, САП

Детали: По данным следствия, судья требовал 4 тысячи долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

Реклама:

Судья получил неправомерную выгоду от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения в ее интересах.

Часть неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долл. США он получил ранее за принятие им решения об истребовании доказательств по делу. При получении второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долл. США за принятие им в этот день решения о взыскании долга в пользу истца его разоблачили "с поличным" детективы Национального бюро.

27 сентября судье сообщили о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

ВИДЕО ДНЯ

Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов США.

 
 
 

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Темы: взяткаКиевская областьсудНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем

Азербайджан задержал бывших руководителей Нагорного Карабаха

Кличко заявил, что отопительный сезон в столице под угрозой срыва

В Днепре после ночной атаки есть поврежденные дома и гражданские объекты

CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией

Все новости...
взятка
В Польше назрел коррупционный "визовый скандал": среди фигурантов – чиновник МИД
В Одесской области чиновники продавали "удостоверение моряка" уклонистам – СБУ
Командира российской армии ПВО, которая защищает Москву, арестовали за взятку
Последние новости
00:10
В США впервые сняли спикера Палаты представителей, Украина – среди причин
23:32
фото, видеоВ Венеции разбился автобус, более 20 погибших
23:21
На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский
23:03
Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы
22:44
МАГАТЭ провела ротацию миссии на ЗАЭС
22:23
Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
22:03
Белый дом уверен, что новая помощь Украине будет независимо от отставки Маккарти
21:30
Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем
21:28
видеоСырский показал, как украинские снайперы-"призраки" уничтожают россиян с 1500 м
21:07
LinkedIn добавит функции ИИ для облегчения поиска кандидатов на работу
Все новости...
Реклама: