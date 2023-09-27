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Єдина служба порятунку 112 запрацювала на Київщині

Валентина РоманенкоСереда, 27 вересня 2023, 15:49
Єдина служба порятунку 112 запрацювала на Київщині
ілюстративне фото depositphotos

Після столиці єдина телефонна служба виклику екстрених служб 112 повноцінно запрацювала у Київській області.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: 112 – це номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

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Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва (у липні місяці –ред.). 

За словами міністра, майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції.

Пряма мова Клименка: "На лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

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Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України. Робота триває. Далі буде!".

 

Що передувало: У МВС зазначали, що підключення Служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 відбуватиметься в чотири етапи, до кінця 2024 року.

Водночас реалізація заходів із розгортання Системи 112 на всій території України залежить від безпекової ситуації. 

Теми: МВС
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