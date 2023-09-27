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Единая служба спасения 112 заработала на Киевщине

Валентина РоманенкоСреда, 27 сентября 2023, 15:49
Единая служба спасения 112 заработала на Киевщине
иллюстративное фото depositphotos

После столицы единая телефонная служба вызова экстренных служб 112 полноценно заработала в Киевской области.

Источник: глава МВД Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: 112 - это номер для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Он используется как альтернатива горячим линиям 101, 102, 103 и 104, позволяя не тратить время на то, чтобы звонить в каждую службу отдельно.

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Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с города Киева (в июле месяце -ред.).

По словам министра, почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию.

Прямая речь Клименко: "На линию могут обратиться и люди с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.

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Не сбавляем темпы и продолжаем работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала на всей территории Украины. Работа продолжается. Продолжение следует!".

 

Что предшествовало: В МВД отмечали, что подключение Службы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 будет происходить в четыре этапа, до конца 2024 года.

В то же время реализация мероприятий по развертыванию Системы 112 на всей территории Украины зависит от ситуации с безопасностью.

Темы: МВД
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