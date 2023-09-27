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Найбільший виробник верстатів у світі продовжує працювати для російського ВПК – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 16:09
Найбільший виробник верстатів у світі продовжує працювати для російського ВПК – ЗМІ
фото: «Яндекс Карты»

Німецько-японська компанія DMG MORI, один із найбільших у світі виробників верстатів, продовжує продавати свій товар російському військово-промисловому комплексу і компаніям, які перебувають під західними санкціями.

Джерело: проєкт "Агентство", до якого належать російські журналісти, які після початку повномасштабного вторгнення РФ покинули Росію, "Європейська правда"

Деталі: Компанія має верстатобудівний завод в Ульяновську з 2015 року. Незважаючи на те, що на той момент санкції ЄС заборонили постачати обладнання і технології для військово-промислового комплексу Росії, замовником ульяновського заводу називали саме російський ВПК – держкорпорацію "Ростех" і підконтрольні їй компанії, які випускають двигуни для ракет і військової авіації, а також літаки "Су", "МіГ" та "Іл".

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Для Росії цей завод був важливий, оскільки російські компанії не виробляють сучасні верстати в потрібних кількостях.

Практично відразу після початку повномасштабної війни, 14 березня 2022 року, компанія оголосила про відхід із Росії та зупинку роботи верстатобудівного заводу в Ульяновську. Однак цього не сталося, з'ясувало видання.

Як видно в реєстрі юридичних осіб, обидві російські юрособи DMG MORI – ТзОВ "ДМГ МОРІ РУС" і ТзОВ "Ульяновський верстатобудівний завод" – продовжують діяльність у Росії, не змінивши власників. 

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В обох компаній, як і раніше, є виручка, хоч вона і знизилася у 2022 році на 50%. Є у компаній і співробітники – на кінець 2022 року їх було 92. 

Джерело "Агентства", близьке до російського керівництва компанії, підтвердило, що після початку війни вона продовжила працювати і почала збирати щонайменше 200 верстатів – комплектуючі для них були на заводі на момент заяви про зупинку роботи.

Про продовження діяльності компанії свідчить і те, що після березня 2022 року російські юрособи стали отримувати комплектуючі та верстати через Азію. Як випливає з бази митних декларацій ImportGenius, з березня 2022 року ульяновський завод отримав комплектуючих на 261 тисячу доларів від індійських компаній. А "ДМГ МОРІ РУС" закупила на 195 тисяч доларів у китайської структури верстати невідомого виробництва.

DMG MORI зараз продає свої верстати не напряму, а через пов'язані з нею компанії, стверджує видання. 

Журналісти вивчили фінансову звітність цих компаній і виявили, що вони активно продають верстати DMG MORI російському ВПК і компаніям, які перебувають під західними санкціями.

20 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни. У НАЗК заявили, що верстати цієї компанії продовжує купувати Росія, яка не здатна без них виготовляти зброю та компоненти до неї. 

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Теми: РосіясанкціївиробництвоЄС
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