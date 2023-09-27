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Крупнейший производитель станков в мире продолжает работать для российского ВПК – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 16:09
Крупнейший производитель станков в мире продолжает работать для российского ВПК – СМИ
фото: «Яндекс Карты»

Немецко-японская компания DMG MORI, один из крупнейших в мире производителей станков, продолжает продавать свой товар российскому военно-промышленному комплексу и компаниям, находящимся под западными санкциями.

Источник: проект "Агентство", к которому относятся российские журналисты, которые после начала полномасштабного вторжения РФ покинули Россию, "Европейская правда"

Детали: Компания имеет станкостроительный завод в Ульяновске с 2015 года. Несмотря на то, что на тот момент санкции ЕС запретили поставлять оборудование и технологии для военно-промышленного комплекса России, заказчиком ульяновского завода называли именно российский ВПК – госкорпорацию "Ростех" и подконтрольные ей компании, которые выпускают двигатели для ракет и военной авиации, а также самолеты "Су", "МиГ" и "Ил".

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России этот завод был важен, поскольку российские компании не производят современные станки в нужных количествах.

Практически сразу после начала полномасштабной войны, 14 марта 2022 года, компания объявила об уходе из России и остановке работы станкостроительного завода в Ульяновске. Однако этого не произошло, выяснило издание.

Как видно в реестре юридических лиц, оба российских юрлица DMG MORI – ООО "ДМГ МОРИ РУС" и ООО "Ульяновский станкостроительный завод" – продолжают деятельность в России, не сменив собственников.

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У обеих компаний по-прежнему есть выручка, хоть она и снизилась в 2022 году на 50%. Есть у компаний и сотрудники – на конец 2022 года их было 92.

Источник "Агентства", близкий к российскому руководству компании, подтвердил, что после начала войны она продолжила работать и начала собирать не менее 200 станков – комплектующие для них были на заводе на момент заявления об остановке работы.

О продолжении деятельности компании свидетельствует и то, что после марта 2022 года российские юрлица стали получать комплектующие и станки через Азию. Как следует из базы таможенных деклараций ImportGenius, с марта 2022 года ульяновский завод получил комплектующих на 261 тысячу долларов от индийских компаний. А "ДМГ МОРИ РУС" закупила на 195 тысяч долларов у китайской структуры станки неизвестного производства.

DMG MORI сейчас продает свои станки не напрямую, а через связанные с ней компании, утверждает издание. Журналисты изучили финансовую отчетность этих компаний и обнаружили, что они активно продают станки DMG MORI российскому ВПК и компаниям, которые находятся под западными санкциями.

20 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло DMG MORI в перечень международных спонсоров войны. В НАПК заявили, что станки этой компании продолжает покупать Россия, которая не способна без них изготавливать оружие и компоненты к нему.

Напомним:

  • Этим летом страны-члены ЕС согласовали пакет санкций против России, направленный на уклонение от санкций со стороны компаний из ЕС через третьи страны.
  • А Еврокомиссия опубликовала рекомендации для бизнеса относительно того, как не стать соучастниками обхода санкций против России, ведя торговлю с третьими странами.

Темы: РосcиясанкциипроизводствоЕС
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