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На кордоні з Вірменією затримали мільярдера, ексголову "уряду" Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 16:13
На кордоні з Вірменією затримали мільярдера, ексголову уряду Карабаху
Фото прикордонної служби Азербайджану

27 вересня Азербайджан заявив, що затримав колишнього голову сепаратистського уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна, коли той намагався перетнути кордон з Вірменією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на прикордонну службу Азербайджану

Деталі: Згідно з повідомленням, Варданяна затримали на прикордонно-пропускному пункті "Лачин" під час спроби виїхати з Нагірного Карабаху. 

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Його доставили до Баку і передали державним органам Азербайджану "для ухвалення відповідного рішення".

Варданян – мільярдер вірменського походження. Він заробив свій статок у Росії, де володів великою інвестиційною компанією. 

Восени 2022 року Варданян оголосив, що відмовився від російського громадянства і переїхав до Нагірного Карабаху. Указом Путіна його прохання про вихід із громадянства РФ було задоволено у грудні 2022 року.

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На початку листопада того ж року він обійняв посаду глави уряду невизнаної республіки, яку займав до кінця лютого 2023 року.

У 2021 році журнал Forbes оцінював його статки в один мільярд доларів.

Посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, агентство AFP напередодні повідомило, що азербайджанські прикордонники шукають серед біженців з Нагірного Карабаху "підозрюваних у військових злочинах".

Затримання Варданяна відображає намір Азербайджану швидко зміцнити свій контроль над регіоном після блискавичної військової операції.

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

Тим часом, у ЄС озвучили чотири першочергові пункти, які чекають від Азербайджану з приводу ситуації у Нагірному Карабаху.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: Азербайджан
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